FC Barcelona straciła kolejne punkty remisując z Atletico Madryt 2-2 w 33. kolejce Primera Division. Trzy gole padły po rzutach karnych, choć można mieć co do ich podyktowania spore wątpliwości.

33. kolejka Hiszpania - Primera Division

2020-06-30 22:00 | Stadion: Camp Nou | Arbiter: A. Hernández FC Barcelona Atletico Madryt 2 2 DO PRZERWY 1-1 Diego Costa 11' (samob.) L. Messi 50' Saul 19',62'

Gospodarze objęli prowadzenie już w 11. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka odbiła się od nogi skaczącego Diega Costy i zaskoczyła Jana Oblaka.



Po kwadransie Yannick Carrasco wykorzystał lekki kontakt z nogą Artura Vidala i padł na murawę, a Alejandro Hernandez podyktował "jedenastkę". Podszedł do niej Costa, ale pojedynek nerwów wygrał Marc-Andre ter Stegen, który obronił strzał Brazylijczyka z hiszpańskim paszportem. Radość w ekipie gospodarzy trwała jednak krótko, ponieważ sędziowie zauważyli, że niemiecki bramkarz przed strzałem wyszedł przed linię.

Ter Stegen zobaczył żółtą kartkę, a jego koledzy nie mogli się pogodzić z decyzją arbitra. Za kłótnie ukarany kartką został także Gerard Pique. Tymczasem w Atletico nastąpiła zmiana strzelca. Do karnego podszedł tym razem Saul Niguez i zupełnie zmylił bramkarza, który rzucił się w prawo, a piłka poleciała w lewo. Po 19 minutach był więc remis 1-1.



Jak zwykle próbował Lionel Messi, ale w pierwszej połowie nie był skuteczny.



W końcu jednak Argentyńczyk znalazł drogę do bramki rywala. W 49. minucie wykonał rzut karny jak Panenka, czyli lekką podcinką w środek bramki, czym zupełnie zaskoczył Oblaka. To był nie tylko 22. gol w tym sezonie Primera Division, ale przede wszystkim 700. w karierze!