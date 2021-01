Marcelino został pierwszym trenerem w historii, który wygrał z Barceloną dwa finały z rzędu, a na dodatek uczynił to z dwoma różnymi klubami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Superpuchar Hiszpanii, FC Barcelona - Athletic Bilbao 2-3. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

W niedzielę prowadzony przez niego Athletic Bilbao zwyciężył po dogrywce 3-2 w Superpucharze Hiszpanii rozegranym w Sewilli, natomiast w 2019 roku Valencia CF pokonała "Dumę Katalonii" 2-1 w finale Pucharu Króla.



Baskowie wywalczyli drugie trofeum w XXI wieku, a po raz trzeci triumfowali w Superpucharze Hiszpanii (1984, 2015, 2021), zrównując się na liście zwycięzców z Deportivo La Coruna. Lepsi są tylko giganci hiszpańskiego futbolu - Barcelona (13) i Real Madryt (11).



"To wszystko zasługa piłkarzy. Zasługują na to po pracy, jaką wykonali w zeszłym sezonie" - powiedział Marcelino.

Reklama

"Zdobyć Superpuchar Hiszpanii, po drodze pokonując Real Madryt (2-1 w półfinale - przyp. red.) i Barcelonę, to niewiarygodne osiągnięcie. On należy także do Aduriza, San Jose i Benata, a także poprzedniego zespołu szkoleniowego" - dodał trener, który prowadzi Athletic dopiero od dwóch tygodni.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!