"Mamy przechlapane, jesteśmy źli i zdenerwowani" - przyznał Antoine Griezmann, napastnik FC Barcelona, po porażce 2-3 z Atheltikiem Bilbao w finale Superpucharu Hiszpanii, który odbył się w Sewilli.

"Jak mamy się czuć?" - powiedział Francuz zapytany o to tuż po niedzielnym meczu.

"Mamy przechlapane, jesteśmy źli i zdenerwowani. Kiedy przegrywasz finał, to dopadają cię wszystkie złe emocje. Athletic bardzo dobrze stosował pressing. Walczyli do samego końca i stało się tak, jak się stało. Popełniliśmy błędy w naszej strategii i musimy nad tym popracować. Nie broniliśmy dobrze, nie było komunikacji w zespole" - dodał.



Griezmann może być bardzo niepocieszony, ponieważ to on dwukrotnie wyprowadzał "Dumę Katalonii" na prowadzenie, ale rywale potrafili wyrównać. Najpierw po dwóch minutach Oscar de Marcos, a w samej końcówce regulaminowego czasu Asier Villalibre. Zwycięstwo Baskom zapewnił na początku dogrywki Inaki Williams,



Pod koniec dogrywki Barcelona straciła jeszcze Lionela Messiego, który zobaczył czerwoną kartkę za uderzenie Villalibre. To pierwszy taki przypadek w karierze Argentyńczyka w barwach katalońskiego klubu.

