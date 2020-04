FC Barcelona pracuje nad pozyskaniem napastnika. Jeśli nie wyjdzie opcja numer jeden z Lauterem Martinezem, to planem B jest Alexander Isak.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cezary Wilk dla Interii o wznowieniu sezonu w Primera Division: "Za wcześnie by mówić o konkretnych datach". Wideo INTERIA.TV

20-letni Szwed to jedna z sensacji tego sezonu. W 34 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 14 goli, ale zasłużył się przede wszystkim w Pucharze Króla, gdzie jego siedem bramek w siedmiu spotkaniach pomogło Realowi Sociedad San Sebastian awansować do finału.

Reklama

Isak ma w kontrakcie klauzulę odstępnego. Wynosi ona 70 milionów euro. Z jednym zastrzeżeniem. Borussia Dortmund, a więc klub, z którego piłkarz trafił do Hiszpanii, może go wykupić za 30 milionów euro w lecie 2021, lecie 2022 i lecie 2023.



Barcelona szuka nowego napastnika, ponieważ Luis Suarez nie młodnieje, a inne ruchy transferowe na tej pozycji - Ousmane Dembele czy Antoine Griezmann, na razie zawodzą.

Zdjęcie Alexander Isak (w środku) / AFP

Pawo