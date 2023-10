Fatalne wieści ws. Lewandowskiego. Hiszpanie właśnie rozwiali resztkę złudzeń

El Clasico bez udziału Roberta Lewandowskiego? Wszystko wskazuje, że w tej chwili to jedyny realny scenariusz. Jak informuje kataloński "Sport", kapitan reprezentacji Polski nie zdąży dojść do pełni sił na zbliżający się mecz z Realem Madryt. To oznacza, że ostatnie doniesienia z Hiszpanii były nader optymistyczne, a pierwotna prognoza nie okazała się chybiona. "Lewy" potrzebuje w sumie miesiąca, by uporać się z kontuzją stawu skokowego.