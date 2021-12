O ile absencja Isco nie powinna być większym problemem dla Realu Madryt - Hiszpan nie liczy się bowiem w hierarchii trenera Carlo Ancelottiego - tak brak Alaby stanowi już spory problem. Reprezentant Austrii to bowiem jeden z filarów defensywy "Królewskich".

Real Madryt w tarapatach. David Alaba oraz Isco dołączają do piłkarzy zakażonych koronawirusem

Co do Ancelottiego, przed ostatnim meczem ligowym w tym roku stanął on przed sporym dylematem. Lista nieobecnych na mecz z Athletikiem Bilbao wzrosła już bowiem do 11 nazwisk.





Aż siedmiu piłkarzy wypadło z gry przez koronawirusa. Poza Alabą oraz Isco są to: Andrij Łunin, Marcelo, Gareth Bale, Rodrygo oraz Marco Asensio. Dodatkowo do gry po zakażeniu koronawirusem wciąż nie wrócił Luka Modrić.



Na boisku w najbliższym spotkaniu nie pojawią się także na pewno: Dani Carvajal, Dani Ceballos oraz pauzujący za kartki Casemiro.



