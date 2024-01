Fatalne wieści, kolejny cios dla Barcelony. To się po prostu nie kończy

FC Barcelona ostatnio w dosyć spektakularnym stylu zaprzepaszcza swoje szanse na kolejne trofea - najpierw bowiem uległa w finale Superpucharu Hiszpanii 1:4 Realowi Madryt, a następnie odpadła z Pucharu Króla po porażce 2:4 z Athletic Bilbao.

Jakby tego było mało, to wypuszczenie z rąk triumfu nad Villarrealem (skończyło się 3:5 dla "Żółtej Łodzi Podwodnej") sprawiło, że sytuacja "Dumy Katalonii" w lidze mocno się skomplikowała, a szanse na dogonienie Girony i "Królewskich" znowu wyraźnie stopniały.

To jednak nie wszystko - swoje odejście po sezonie 2023/2024 zapowiedział menedżer Xavi Hernandez, wprawiając podobno wielu graczy w osłupienie i stawiając duży znak zapytania nad najbliższą przyszłością zespołu. Jakby tego było mało, do grona kontuzjowanych dołączył m.in. Alejandro Balde, który - co istotne - najprawdopodobniej będzie mieć resztę bieżącej kampanii z głowy. To jednak nie koniec kłopotów...

Alejandro Balde - "na celowniku". Liga Mistrzów. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Joao Felix kontuzjowany. Potworny pech piłkarza i całej Barcelony

We wtorkowe popołudnie Barcelona wydała komunikat, z którego wynika, że podczas jednego z treningów inny regularnie zjawiający się na boisku futbolista, Joao Felix, doznał skręcenia więzadła w prawej kostce - i choć nie jest to z pewnością tak kłopotliwe, jak zerwanie więzadła, to bez wątpienia spowoduje (na razie jeszcze niesprecyzowaną pod względem czasowym) przerwę w występach.

Tymczasem oprócz wymienionych już Balde i Felixa z problemami zdrowotnymi zmagają się chociażby ter Stegen, Roberto, Martinez czy Raphinha, którzy dostępni będą najwcześniej w okolicach połowy lutego. Pod koniec przyszłego miesiąca być może do pełni sił powróci Marcos Alonso, z kolei Gavi będzie mógł grać na dobrą sprawę dopiero latem...

FC Barcelona niebawem zmierzy się z Osasuną

FC Barcelona to obecnie czwarty zespół Primera Division, tracący do liderów z Girony 11 punktów (przy czym "Blanc-i-vermells" mają na koncie jeden mecz rozegrany więcej). "Blaugrana" do kolejnej potyczki podejdzie 31 stycznia o godz. 19.00, a jej rywalem będzie Osasuna. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego spotkania wraz z Interią Sport:

Joao Felix / AFP

Joao Felix / Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP