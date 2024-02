Fatalne wieści dla Realu już pewne. Najpierw słowa Ancelottiego, a teraz to

Jude Bellingham poza grą przez kilka tygodni. Duży cios dla Realu

Odpowiedź nadeszła we wczesne niedzielne popołudnia - "Los Blancos" wydali oficjalny komunikat, w którym stwierdzili, że u Bellinghama doszło do "znacznego skręcenia lewej kostki". Nie padła jednak deklaracja, jak długo gwiazdor będzie musiał przymusowo odpoczywać od futbolu.

Jak jednak informuje dziennik "As" mowa tu prawdopodobnie o okresie do trzech tygodni - to by zaś oznaczało, że 20-latka obejrzymy ponownie w akcji najwcześniej podczas rewanżowego starcia z RB Lipsk w Lidze Mistrzów, które zostało zaplanowane na 6 marca.