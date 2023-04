Fatalne wieści dla Realu. Barcelona z dużym ułatwieniem w walce o tytuł

Dziewięć - tyle właśnie kolejek pozostało do zakończenia obecnego sezonu w Primera Division. Hiszpańskie drużyny mają więc do zdobycia jeszcze całkiem sporo punktów, ale wydaje się, że u szczytu tabeli musiałoby dojść do prawdziwego trzęsienia ziemi, by mistrzostwo nie przypadło w udziale ekipie FC Barcelona.