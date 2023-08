FC Barcelona. Raphinhę i Xaviego może czekać dłuższa przerwa

Dłuższa przerwa może czekać Xaviego, który już po obejrzeniu czerwonej kartki długo stał przy wejściu do tunelu prowadzącego do szatni i dopiero po upomnieniu delegata udał się na trybuny. "Art. 127 Kodeksu Dyscyplinarnego RFEF, w myśl którego "protesty w stosunku do arbitra głównego, asystentów lub czwartego sędziego, gdy nie będzie mowa o bardziej poważnej sytuacji, będą karane zawieszeniem od dwóch do trzech meczów lub na czas do miesiąca" - przybliża portal. Istnieje także teoretycznie możliwość przedłużenia kary z powodu przytoczonych wyżej słów Xaviego z pomeczowej konferencji prasowej, ale w przeszłości za wypowiedzi w podobnym tonie Carlo Ancelotti nie został w żaden sposób ukarany.