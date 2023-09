Fatalne wieści dla kibiców "Barcy" i Lewandowskiego. Lekarze podjęli decyzję

FC Barcelona goni Real Madryt w La Liga, a w przyszłym tygodniu rozpocznie rywalizację w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Już wiadomo, że nie uczyni tego w optymalnym składzie. Jak donosi "Mundo Deportivo", dopiero w drugiej połowie października do drużyny dołączy Pedri - jeden z liderów "Dumy Katalonii". Nieco wcześniej do zdrowia wróci Ronald Araujo, ale i on potrzebuje jeszcze przynajmniej dwóch tygodni na odzyskanie pełni sił.