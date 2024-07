Działacze FC Barcelona nawet w przerwie między sezonami klubowymi nie cieszą się spokojnymi dniami. Ekipa ze stolicy Katalonii co prawda ugasiła pożar związany z trenerem, lecz ten od początku nie będzie miał do dyspozycji wszystkich zawodników. Do pełni zdrowia dochodzi Gavi, który pojawił się w hiszpańskim dresie w finale Euro 2024, lecz tylko jako widz. Na rehabilitacji skupia się też Frenkie de Jong. Holender nie poleciał do Niemiec ze swoimi reprezentacyjnymi kolegami. "Oranje" bez jego wsparcia zatrzymali się na półfinale. Reklama

Sporo stresu w szeregach wicemistrzów zafundowały również komunikaty dochodzące z Polski. Ostatniego sparingu "Biało-Czerwonych" poprzedzającego kontynentalny czempionat nie dokończył Robert Lewandowski. "Doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii" - oznajmił Jacek Jaroszewski. Kapitan "Orłów" ekspresowo doszedł jednak do siebie, strzelając bramkę z rzutu karnego w meczu z Francją.

Ronald Araujo przejdzie szczegółowe badania. Nie wygląda to dobrze

W FC Barcelona pewnie mieli nadzieję, że to koniec złych informacji i Hansi Flick rozpocznie przygotowania do spotkań o stawkę z większością czołowych graczy. Spokój niestety nie potrwał długo. Podczas Copa America urazu uda nabawił się Ronald Araujo. Przykra sytuacja wydarzyła się w ćwierćfinale przeciwko Brazylii.

25-latek próbował powstrzymać jedną z akcji "Canarinhos", lecz po interwencji od razu złapał się za nogę. Nie zwiastowało to niczego dobrego. Początkowo mówiło się o kilku tygodniach przerwy. Z dnia na dzień sytuacja robi się jednak coraz bardziej dramatyczna. W poniedziałek na łamach "sport.es" pojawiły się druzgocące dla fanów wieści. Piłkarzowi grozi operacja i nawet czteromiesięczna pauza.

Defensor według hiszpańskich dziennikarzy jest w drodze na Półwysep Iberyjski. W Barcelonie przejdzie szczegółowe badania. "Jeżeli wykażą one, że leczenie zachowawcze może nie wystarczyć do całkowitego wyeliminowania urazu, zwiększy się prawdopodobieństwo wykonania zabiegu, po to by uniknąć w przyszłości nawrotu kontuzji" - napisał Toni Juanmarti.

Za miesiąc początek La Liga. FC Barcelona zagra na wyjeździe

FC Barcelona rozgrywki La Liga zainauguruje 17 sierpnia. Robert Lewandowski i spółka zmierzą się na wyjeździe z Valencią o godzinie 21:30.

