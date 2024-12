W gabinetach FC Barcelona trwa nieustanna walka o poprawienie sytuacji finansowej klubu oraz o zadbanie o aktualne zobowiązania. Nie jest to sztuką łatwą, bo przez wiele lat rządów poprzedniego prezesa klubu, Josepa Bartomeu klubowa kasa była drenowana do granic możliwości, a nawet jeszcze bardziej. Dlatego teraz Barcelona nie może pozwolić sobie na takie ruchy na rynku transferowym, jakich życzyliby sobie kibice z Camp Nou.

Choć do idealnego stanu jeszcze daleko, już teraz klub powoli wychodzi na prostą. Wciąż jednak pojawiają się kolejne problemy, a te związane są przede wszystkim z rejestrowaniem piłkarzy. Doskonałym tego przykładem jest Dani Olmo . Hiszpan w letnim okienku transferowym został kupiony z RB Lipsk za 50 milionów euro. Ale nie było możliwości zarejestrowania go.

Dani Olmo odejdzie z Barcelony? Wyjątkowa klauzula w jego kontrakcie

Na razie jednak to wciąż sfera domysłów, choć z mediów płyną optymistyczne informacje dla kibiców Dumy Katalonii, bo sprawa ma być rozwiązana na początku stycznia. Co jednak, jeśli tak się nie stanie? "Mundo Deportivo" przekazuje, że może dojść wówczas do dość drastycznego rozstania, na co zezwalałyby zapisy w umowie piłkarza.