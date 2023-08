Fatalna wieść, klub Lewandowskiego w potrzasku. Ostatnia szansa Xaviego

Trener FC Barcelona Xavi Hernandez mocno zabiegał o to, by prowadzony przez niego klub wzmocnił tego lata po raz kolejny środek pomocy. Tymczasem opcja transferu Bernardo Silvy ostatecznie upadła, a sprawa zakontraktowania Giovaniego Lo Celso rozmyła się gdzieś w tle. Teraz "Blaugrana" będzie jednak raczej musiała powrócić do negocjacji w kwestii Argentyńczyka po tym, jak poważniejszej kontuzji nabawił się Pedri. Czas jednak ucieka - zamknięcie okienka zbliża się wielkimi krokami i Xavi ma przed sobą dosłownie ostatnią szansę, by przywitać w składzie jeszcze jednego, nowego gracza drugiej linii...