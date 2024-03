Dramatyczne sceny w hicie LaLiga. "Poważne ryzyko, że nie wróci do futbolu"

W 87. minucie sobotniego szlagieru LaLiga pomiędzy Valencią a Realem Madryt doszło do prawdziwego koszmaru dla Mouctara Diakhaby'ego. Zawodnik gospodarzy doznał fatalnej kontuzji. Komunikat "Nietoperzy" mówi o "zwichnięciu kolana", ale nie oddaje to całej powagi sytuacji. Gwinejski piłkarz francuskiego pochodzenia nie wróci na boiska szybciej niż za 9-12 miesięcy, jeśli w ogóle to zrobi. Lekarz tenisisty Carlosa Alcaraza nie wyklucza końca jego kariery.