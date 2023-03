To niejedyna dobra wiadomość dla fanów "Blaugrany". Jak informuje "Mundo Deportivo", dokładnie za tydzień do gry gotowy będzie Pedri . Trener Xavi Hernandez będzie mógł na niego liczyć w jednym z najważniejszych momentów rundy - na Camp Nou wybiera się Real Madryt .

Pedri gotowy na El Clasico. Dyspozycja Dembele wciąż pod znakiem zapytania

Do ostatniej chwili pod znakiem zapytania stać będzie dyspozycja innego rekonwalescenta - Ousmane'a Dembele. Niewykluczone, że Francuz także zdąży się wykurować na El Clasico. Sztab szkoleniowy "Barcy" podchodzi jednak do tematu bardzo ostrożnie. Zbyt wczesne posłanie zawodnika do boju mogłoby dla niego oznaczać - w przypadku nawrotu kontuzji mięśniowej - absencję nawet do końca sezonu.