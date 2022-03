Do Polski ucieka zdecydowanie najwięcej obywateli Ukrainy dotkniętych wojną. Od początku rosyjskiej inwazji do naszego kraju udało się już ok. 1,5 mln uchodźców.

Osobom przekraczającym granicę polsko-ukraińską chce pomóc Espanyol. Klub współpracuje w tym zakresie z hiszpańską fundacją "Es per tu", która zajmuje się pomocą dzieciom mieszkającym na skażonym terenie wokół Czarnobyla.

Klubowy autokar Espanyolu pomoże uchodźcom na granicy polsko-ukraińskiej

Z tej kooperacji narodziła się akcja, w którą aktywnie włączył się klub z Barcelony. Autokar Espanyolu dziś o 6 rano pojechał do Polski. W nocy dotrze do Stuttgartu, a następnie przez Kraków do przygranicznego Radymna.

Pojazd wypełniony jest paczkami dla uchodźców. Autokar wiezie żywność, lekarstwa, odzież oraz sprzęt sportowy, który zostanie przekazany uchodźcom na polsko-ukraińskiej granicy.

Co ciekawe, autokar Espanyolu, nie wróci do Hiszpanii pusty. W drogę powrotną zabierze bowiem kilkadziesiąt rodzin i odwiezie je w miejsce wskazane przez fundację "Es per tu".