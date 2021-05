Atletico Madryt pokonało na wyjeździe Elche CF 1-0 w 34. kolejce Primera Division. "Los Colchoneros" pozostali liderem La Liga, ale swoich meczów nie rozegrali jeszcze Real Madryt i Barcelona.

34. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-05-01 16:15 | Stadion: Estadio Manuel Martínez Valero | Arbiter: Mario Melero López Elche CF Atletico Madryt 0 1 DO PRZERWY 0-1 Llorente 23'

Diego Simeone, trener "Rojiblancos", dokonał aż pięciu zmian w stosunku do przegranego spotkania z Athletikiem Bilbao.

W jedenastce znaleźli się: Mario Hermose, Jose Gimenez, Geoffrey Kondogbia, Thomas Lemar i Luis Suarez. Na ławce rezerwowych w sobotę usiedli natomiast: Joao Felix, Koke, Hector Herrera i Saul, a Renaa Lodi z tego spotkania wykluczyła kontuzja.



Goście przed wielką szansą na objęcie prowadzenia stanęli w 12. minucie. Suarez wymienił piłkę z Angelem Correą, znalazł się w polu karnym, jednak jego uderzenie było niecelne.



Cztery minuty później Urugwajczyk trafił do siatki. Stefan Savić podał prostopadle do Marcosa Llorente, który wyłożył piłkę Suarezowi, ale napastnik Atletico był na spalonym, co pokazał VAR.

Szczęście do gości uśmiechnęło się w końcu w 23. minucie. Yannick Carrasco zszedł z lewego skrzydła do środka, wpadł w pole karne i wycofał piłkę z linii końcowej, a nadbiegający Llorente uderzeniem z 12 metrów dał prowadzenie liderowi La Liga. Po drodze piłka odbiła się jeszcze od Josemy, myląc Paula Gazzanigę.



Pod koniec pierwszej połowy sędzia Mario Melero López wskazał na rzut karny dla Atletico. Potem jednak zadziałał VAR. Okazało się, że po strzale Suareza piłka wpierw trafiła w korpus Diega Gonzaleza, a dopiero później w jego łokieć. Arbiter po zobaczeniu powtórek na monitorze, cofnął swoją decyzję.



Na początku drugiej połowy Suarez ponownie trafił do siatki, ale wcześniej Urugwajczyk, podobnie jak w pierwszych 45 minutach, był na spalonym.



W 65. minucie na murawie pojawił się Koke. To był 350. występ tego pomocnika w barwach Atletico w lidze. Spośród graczy tego klubu więcej spotkań na koncie mają tylko Adelardo (401) i Tomas Renones (367).



Gospodarze świetną okazję na wyrównanie mieli pięć minut przed po końcem. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, podopieczni Simeonego wybili piłkę, ale głową zagrał ją Victor Rodriguez. Ta dotarła do Antonia Barragana, który przestrzelił z kilku metrów.



Jeszcze lepszą mieli w pierwszej minucie doliczonego czasu. Po ręce Llorente w polu karnym Elche miało "jedenastkę", ale Fidel trafił piłką w słupek.



Atletico pozostanie po 34. kolejce liderem Primera Division, a za tydzień czeka go spotkanie z Barceloną na Camp Nou.



0 1 Elche CF Atletico Madryt Oblak Savić Hermoso Giménez Llorente Trippier Correa Lemar Carrasco Kondogbia Suárez Gazzaniga Palacios Calvo González Sánchez Guti Morente Fidel Marcone Milla Boyé SKŁADY Elche CF Atletico Madryt Paulo Dino Gazzaniga Jan Oblak 46′ 46′ Helibelton Palacios Zapata Stefan Savić Daniel Pedro Calvo San Román Mario Hermoso Canseco Diego González Polanco 82′ 82′ José Gimenez 80′ 80′ José Manuel Sánchez Guillén 23′ 23′ Marcos Llorente Moreno José Raúl Gutiérrez Parejo Kieran Trippier 46′ 46′ José Antonio Morente Oliva 65′ 65′ Ángel Martín Correa 90′ (k.) 90′ (k.) Fidel Chaves de la Torre 36′ 36′ 57′ 57′ Thomas Lemar 80′ 80′ Iván José Marcone 41′ 41′ Yannick Carrasco 69′ 69′ 71′ 71′ Pere Milla Peña Geoffrey Edwin Kondogbia 75′ 75′ Lucas Ariel Boyé 82′ 82′ Luis Suarez REZERWOWI Lluís Andreu i Ruiz Ivo Grbić Edgar Badia Guardiola 82′ 82′ Felipe Augusto de Almeida Monteiro 46′ 46′ 76′ 76′ Antonio Barragan Szime Vrsaljko Gonzalo Cacicedo Verdú Hector Herrera Miguel Ángel Garrido Cifuentes 65′ 65′ Jorge Resurrecion Merodio Koke 80′ 80′ José Antonio Ferrández Pomares 82′ 82′ . Saul Niguez Omenuke Mfulu Lucas Torreira Di Pascua 46′ 46′ Pablo Piatti Victor Machin Perez Vitolo 80′ 80′ Víctor Rodríguez Romero Moussa Dembélé Luismi Sanchez 57′ 57′ João Félix Sequeira 71′ 71′ Juan Francisco Martínez Modesto Emiliano Ariel Rigoni

Zdjęcie Marcos Llorenta strzela gola dla Atletico / AFP