El Clasico dla Realu. Barcelona pogrążona. Vinicius przyćmił Lewandowskiego

Barcelona jest dominatorem tych rozgrywek. Rok temu zdobyła to trofeum po raz 14., a do tego jeszcze 11-krotnie grała w finale. Real triumfów ma 12, a sześć razy przegrał. To "Królewscy" mieli trudniejszą drogę do finału, bo w półfinale mierzyli się z Atletico Madryt i po bardzo emocjonującym meczu zakończonym w dogrywce wygrali 5:3. Barcelona po golach Lewandowskiego i Lamine Yamala pokonała Osasunę 2:0.