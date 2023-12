⁠Ekspert zaskoczył ws. transferu Barcelony. Mówi wprost o Krychowiaku

Najpierw ci, którzy wymyślają takie rzeczy i publikują, powinni wziąć pod uwagę zarobki Grzegorza Krychowiaka w Arabii Saudyjskiej i w Barcelonie. One się pewnie znacząco będą różnić. Ja wiem, że ambicje sportowe są, to prawda, ale Grzegorz w wielkich klubach w swojej karierze już grał. Sevilla za swoich najlepszych czasów to był ten klub, no i Paris Saint-Germain, gdzie wiadomo - było, jak było. Natomiast myślę sobie, że Barcelony po prostu nie stać na to, żeby Grzegorza Krychowiaka zatrudnić"