Podczas niedzielnego El Clasico Belg nie wstał z ławki. W podstawowym składzie Realu Madryt zagrało na skrzydłach dwóch młodych Brazylijczyków. Vinicius Junior był najlepszy na boisku, Rodrygo Goes asystował przy golu Davida Alaby na 1-0. Ancelotti zmienił w końcówce obydwu.

Real Madryt. Zjazd Edena Hazarda

W 72. min za Rodrygo wszedł Federico Valverde, kwadrans później Viniciusa zastąpił Marco Asensio. W doliczonym czasie gry trener Realu zdjął z boiska Valverde wpuszczając na nie obrońcę Daniego Carvajala. Wciąż było 1-0 dla Realu, skończyło się na zwycięstwie 2-1, bo na finiszu bramki zdobyli Lucas Vazquez (Real) i Sergio Aguero (Barcelona).

Dlaczego Eden Hazard nie dotknął w ogóle murawy Camp Nou? Latem 2019 roku prezes Florentino Perez wydał na niego grubo ponad 100 mln euro. Gwiazda Chelsea zrealizowała marzenie o grze w Realu. To co się potem stało można nazwać lawiną nieszczęść.

Zaczęło się od urazu uda i 25 dni przerwy. Hazard zadebiutował w Realu z oznakami nadwagi. Nieograniczony kredyt zaufania jaki miał Belg na starcie zaczął się kurczyć. Status największej gwiazdy klubu mocno się zachwiał. Dziś nikt już nie ma złudzeń.

Odkąd Hazard założył koszulkę Realu leczył się przez 420 dni. Jest na Santiago Bernabeu trzeci sezon, zagrał w zaledwie 37 spotkaniach ligowych zdobywając cztery gole. Asystował przy sześciu. Dla Chelsea w siedem lat strzelił w Premier League 85 i zaliczył 61 asyst. Na Stamford Bridge był największym idolem.

Real Madryt. Rezerwowy Eden Hazard

Kibice Realu czekali aż zła karta Hazarda się odwróci. Na początku tego sezonu wracający do klubu Carlo Ancelotti zdecydował, że partnerami dla Karima Benzemy w ataku będą dwaj najwyżej opłacani gracze drużyny. Hazard i Gareth Bale. Walijczyk zaraz doznał urazu. Z Hazarda pożytek też jest niewielki.

Różnica między Hazardem i Bale polega jednak na tym, że ten drugi cztery razy wygrał z Realem Ligę Mistrzów. Zaczął być pacjentem w ostatnich latach, gdy Perez wymyślił, że sprzeda Cristiano Ronaldo i w roli gwiazdy numer 1 zastąpi go Walijczyk. Nie udało się, więc sięgnął po Hazarda. Strzał transferowy wydawał się pewny. Belg miał w Chelsea końskie zdrowie. Był najlepszym dryblerem Premier League. Poprowadził Belgię do medalu mundialu w Rosji. Jego kwalifikacje nie budziły cienia wątpliwości. Dziś jest kandydatem do tytułu "najgorszy transfer w historii Realu".

Dziennikarze z Madrytu myśleli, że Hazard nie zagrał na Camp Nou, bo coś go znowu boli. Tymczasem Ancelotti powiedział wprost, że stawia na innych. Może Hazard przyda się jako zmiennik? Ale nie jest już graczem podstawowej jedenastki. - Stracił status gwiazdy przez liczne urazy - mówi trener Realu. - Wierzę, że się odbuduje . W ostatnich dwóch meczach z Szachtarem w Lidze Mistrzów i z Barceloną Ancelotti wystawił tę samą jedenastkę. Dziś przeciw Osasunie spodziewane są zmiany, żeby kluczowi gracze mogli odpocząć. Czy to znaczy, że 30-letni Belg dostanie szansę od trenera, który otwarcie przyznaje, że stawia na innych?

Dariusz Wołowski





Zdjęcie Eden Hazard / GABRIEL BOUYS / AFP

