Wszystko wskazuje na to, że Eden Hazard przeniesie się z Chelsea Londyn do Realu Madryt. Na Santiago Bernabeu reprezentant Belgii będzie zarabiał wielkie pieniądze.

Zdjęcie Eden Hazard /PAP/EPA

Hazard marzy o grze w Realu i współpracy z Zinedinem Zidanem - idolem z dzieciństwa. Reprezentant Belgii będzie mógł opuścić Stamford Bridge za około 100 milionów funtów i "The Blues" nie będą robić mu przeszkód w transferze. Na razie 28-letni pomocnik nie wypowiada się na ten temat, bo chce skoncentrować się na końcówce sezonu w Premier League i półfinale Ligi Europy. W lidze Chelsea walczy o miejsce gwarantujące grę w Lidze Mistrzów.



Dla "The Blues" to ostatni dzwonek, żeby zarobić na transferze Hazarda. Kontrakt Belga z "The Blues" wygasa bowiem za rok i wtedy będzie mógł odejść za darmo. Real jest gotowy do złożenia oficjalnej oferty i zrobi wszystko, żeby szybko uzgodnić warunki indywidualnej umowy z zawodnikiem. Jeśli wierzyć informacjom podanym przez "The Sun", nie powinno być z tym problemów. Hazard będzie zarabiał w Madrycie wielkie pieniądze.



Za rok gry w Realu 28-letni zawodnik dostanie 20 milionów funtów plus premie. Jeśli pomoże "Królewskim" w zdobyciu trofeów na krajowym podwórku i na arenie międzynarodowej, to może liczyć na bonus w wysokości nawet 15 milionów funtów. "Tygodniówka" Hazarda ma wynosić 400 tysięcy funtów i to na rękę. Real chce się zabezpieczyć umieszczając w kontrakcie klauzulę odstępnego w wysokości 250 milionów funtów.



"Królewscy" w ubiegłym tygodniu zgodzili się na nową umowę z firmą Adidas o wartości 1,2 miliarda funtów, która zapewni Realowi 115 milionów za sezon. Obie strony chcą, żeby Hazard brał udział w kampanii reklamowej na nowy sezon.

Reklama

RK