Dzieje się, Szczęsny już w Barcelonie. Media w akcji. Gorąco wokół Polaka

"Dzień Szczęsnego" - tak okładkę swojego poniedziałkowego wydania zatytułował dziennik "Mundo Deportivo", rozpisujący się o transferze polskiego golkipera do FC Barcelona. To właśnie dzisiaj 34-latek ma przejść testy medyczne, a następnie podpisać kontrakt, wiążąc się z "Dumą Katalonii" do końca tego sezonu. Co ciekawe, jak piszą media na Półwyspie Iberyjskim, Polak zgodził się na znacznie niższe zarobki w porównaniu z pensją, jaką pobierał jeszcze podczas gry w Juventusie.

