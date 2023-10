Brazylijczyk zrobił w sobotę niemal wszystko, by było o nim głośno. Nie minęło nawet pół godziny gry, gdy Vinicius Junior runął na ziemię po kontakcie z Ronaldem Araujo. Sędzia uznał, że kontakt był zdecydowanie nie tak poważny, by można było mówić o faulu, ale piłkarz Realu zaczął dyskutować z arbitrem technicznym. Chwilę później dyskusja rozgorzała na całego, bo włączył się w nią trener Xavi Hernandez, który postanowił wyjaśnić zawodnikowi rywali, co sądzi o całej sytuacji.