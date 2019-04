Transfer jednego z czołowych snajperów Bundesligi - Luki Jovicia do Realu Madryt jest coraz bardziej realny. Przyznał to nawet dyrektor sportowy Eintrachtu Frankfurt Fredi Bobić.

Zdjęcie Luka Jović /AFP

Wyniki, terminarz i tabela Bundesligi

Reklama

- Jest realna możliwość, że Jović podpisze kontrakt z Realem Madryt - przyznał Bobić.

- Mam nadzieję i chcę, aby pozostał w Eintrachcie, ale jestem też realistą i wiem, że jeśli taki klub jak Real chce go, to nie mamy szans, żeby go zatrzymać - dodał dyrektor sportowy Eintrachtu.

Jović strzelił dla Eintrachtu 25 goli i zaliczył siedem asyst w 42 meczach obecnego sezonu.



Wcześniej sporo pisało się, że może zostać następcą Luisa Suareza w Barcelonie, ale temat transferu do "Dumy Katalonii" upadł. Piłkarz zdaje sobie sprawę, że łatwiej będzie mu o regularne występy w Realu i to właśnie "Królewscy" są obecnie najbliżej pozyskania serbskiego napastnika.

21-latkiem interesował się też Bayern Monachium, ale mistrzowie Niemiec bardziej potrzebują wzmocnień na innych pozycjach, tymczasem pozyskanie napastnika jest priorytetem Realu.



Hiszpańskie media twierdzą, że Real będzie musiał zapłacić ok. 70 mln euro za serbskiego napastnika. To ogromne pieniądze, ale "Królewscy" nie zamierzają oszczędzać w letnim okienku transferowym i na sprowadzenie nowych zawodników mają przeznaczyć nawet 500 mln euro.

MZ