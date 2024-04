Duże kontrowersje, Xavi namiesza przed "El Clasico"? "Jesteśmy skończeni"

FC Barcelona nie zdołała wywalczyć w tym sezonie Superpucharu Hiszpanii, z Pucharem Króla pożegnała się w 1/4 finału, natomiast jeszcze do niedawna w stolicy Katalonii liczono na to, że być może uda się wywalczyć inne, jeszcze bardziej prestiżowe trofeum - to przyznawane za triumf w Lidze Mistrzów.