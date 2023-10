Duże kłopoty Barcelony, srodze się zawiedli. W tle następca Lewandowskiego

Nie jest to jednak jedyny palący temat dla "Dumy Katalonii" - pilnie potrzebuje ona nowego zawodnika na pozycję piwota - czyli piłkarza biorącego na siebie jednocześnie wysiłek typowego defensywnego pomocnika oraz obowiązki związane z rozgrywaniem ataków.

Oriol Romeu zawodzi w FC Barcelona. Zarząd klubu musi żwawo działać przy kolejnych transferach

O kwestii tej pisze szerzej Jordi Cardero z "Relevo" - i jak wskazuje, w Barcelonie coraz mocniej zdają sobie sprawę, że Oriol Romeu , który miał właśnie wspomagać drużynę jako piwot, po prostu zawodzi w swojej roli. Nie był on zresztą pierwszym wyborem FCB, bo wcześniej na celownik brano Kimmicha, Zubimendiego, Brozovicia i Amrabata.

Romeu miał co prawda nienajgorsze wejście w sezon, ale z czasem zaczął on coraz bardziej odstawać prezentowanym poziomem od innych swoich kolegów - tym samym "Barca" już niebawem powinna wyruszyć na nowe transferowe łowy, by mieć alternatywę dla 32-latka, który notabene rozegrał tylko raz pełne 90 minut (ostatnio, przeciwko Szachtarowi), a który np. w arcyważnym "El Clasico" na murawie spędził jedynie minut 19.