Bojan Krkić zakończy karierę. Pozostawał bez klubu od 1 lutego tego roku, gdy pożegnał się z japońskim Vissel Kobe. Teraz postanowił zawiesić buty na kołku. O tej decyzji poinformował przez przypadek Gerard Pique . Były stoper Barcelony myślał, że ta informacja już była podana do wiadomości publicznej. Hiszpan dodał, że w czwartek odbędzie się specjalna ceremonia na Camp Nou.

Bojan Krkić kończy karierę. Skupi się na biznesie z Andresem Iniestą

W kolejnych sezonach grał w Romie, Milanie czy Ajaxie, jednak po 2014 roku jego następnymi klubami były Stoke City, FSV Mainz i Deportivo Alaves. Doszło do tego, że od stycznia do sierpnia 2021 r. w ogóle nie miał on drużyny. Po wyjeździe z Europy próbował swoich sił w kanadyjskim CF Montreal oraz japońskim Vissel Kobe, jednak nie zawojował ani Mayor League Soccer, ani J1 League.