Po sobotnim El Clasico Robert Lewandowski może czuć niedosyt mimo zdobycia dwóch goli. Polak miał bowiem jeszcze dwie genialne okazje do strzelenia goli i mógł skończyć ten mecz z czterema trafieniami. Mimo wszystko to właśnie on został wybrany najlepszym zawodnikiem tego spotkania.