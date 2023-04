Drastyczna decyzja Barcelony. Oni w klubie nie są już potrzebni

Kanał Barca TV funkcjonuje nieprzerwanie od 27 lat. Programy emitowane są na jej antenie w trzech językach: katalońskim, hiszpańskim i angielskim . Telewizja dociera do odbiorców w 53 krajach świata .

Jej żywot dobiegnie końca za 64 dni. Jak informuje "Sport", to efekt poszukiwania oszczędności, co zapewnić ma dopasowanie klubowego budżetu do zasad Finansowego Fair Play.