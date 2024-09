Dramatyczny komunikat Realu Madryt, cios tuż przed derbami. Wielka szansa dla Lewandowskiego

W Hiszpanii dziennikarze żyją w ostatnich dniach przede wszystkim potencjalnym transferem Wojciecha Szczęsnego do Barcelony. Władze "Dumy Katalonii" wobec koszmarnej kontuzji Marca-Andre ter Stegena nawiązali kontakt z Polakiem i starają się przekonać go do powrotu z piłkarskiej emerytury. Wiele wskazuje na to, że wkrótce w bordowo-granatowych barwach może grać nie jeden, a aż dwóch Polaków.