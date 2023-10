Dramatyczna sytuacja Barcelony. Xavi z takim koszmarem jeszcze się nie mierzył

W najbliższą niedzielę FC Barcelona zmierzy się w roli gospodarza z Athletikiem Bilbao. Trzy dni później w Hamburgu zagra z Szachtarem Donieck w Lidze Mistrzów. A w finale tryptyku przystąpi do El Clascio, ponownie w roli gospodarza.

Trzy występy na przestrzeni siedmiu dni. We współczesnym futbolu nic niezwykłego, w zasadzie standard. Tyle że Katalończycy muszą przebrnąć przez nadchodzący tydzień, borykając się z dramatyczną sytuacją kadrową.

Co zrobi Xavi Hernandez? Szpital w Barcelonie. El Clasico coraz bliżej

Jak informuje madrycki "As", trener Xavi Hernandez ma w tej chwili do dyspozycji zaledwie 13 zdrowych graczy. Dwaj z nich to bramkarze. W tak trudnym położeniu 43-letni szkoleniowiec jeszcze się nie znajdował.