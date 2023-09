Dramat Sergio Ramosa. Na jaw wyszły szokujące fakty

Sergio Ramos to niekwestionowana legenda hiszpańskiej piłki nożnej. Piłkarz po kilkunastu latach powrócił do macierzystego klubu, stając się jednym z głównych bohaterów letniego okienka w La Liga. Niestety, ale nawet pomimo romantycznego powrotu do ukochanego klubu, ostatnie dni nie były dla niego zbyt łatwe. Jeden z najlepszych obrońców w historii został okradziony, gdy występował w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Lens. Łupem złodziei padła gotówka, biżuteria oraz inne kosztowności. W chwili rabunku, dzieci piłkarza znajdowały się wewnątrz posiadłości.