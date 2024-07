Dramat mistrza Europy z Niemiec. Bohater może nie zagrać nawet do końca roku

Dopiero co zakończyło się Euro 2024, dlatego też niektórzy piłkarze, a zwłaszcza ci, którzy na turnieju grali najdłużej, przebywają aktualnie na urlopach. Dotyczy to przede wszystkim mistrzów Europy, czyli Hiszpanów oraz wicemistrzów, czyli Anglików. Wiadomo już, że znacznie dłuższa przerwa od gry czeka Unaia Simona. Bramkarz "La Roja" od kilku miesięcy grał z urazem nadgarstka i teraz musiał przejść operację. Niestety, ominie go przynajmniej większa część rundy jesiennej.

