Feralny mecz z Osasuną. Aż trzech zawodników Realu Madryt kontuzjowanych

Spełnił się czarny scenariusz. Potworna kontuzja Edera Militao

Oznacza to, że dla Brazylijczyka sezon się skończył , a rekonwalescencja może zająć także początek przyszłej kampanii. Jako że wciąż do zdrowia nie powrócił David Alaba , Carlo Ancelotti dysponuje obecnie dwoma zdrowymi stoperami - Antonio Rudigerem i Jesusem Vallejo, który w obecnej kampanii rozegrał 10 minut.

"Kontuzja Militao to prawdziwy cios", "Fatalna wiadomość, oby wrócił silniejszy", "To takie niesprawiedliwe" - kibice w mediach społecznościowych szeroko komentowali przykrą sytuację obrońcy. Nie brakowało też obaw o to, jak Real poradzi sobie w dalszej fazie sezonu bez tak kluczowego ogniwa.