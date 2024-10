Dramat gwiazdy Realu i nagły koniec kariery? Romano przekazał nowe wieści

W 35. minucie z boiska z powodu kontuzji musiał zejść David Alaba - i jak się okazało Austriak nie pojawił się następnie na murawie przez kolejnych dziesięć miesięcy, a końca tego nie widać. Piłkarz zerwał więzadła krzyżowe i jego powrót do zdrowia nie jest łatwy. Ba, sytuacja miała się nawet zacząć coraz mocniej komplikować.

David Alaba zakończy karierę? Fabrizio Romano zdecydowanie zaprzecza

Według popularnego włoskiego dziennikarza informacje dotyczące odwieszenia przez obrońcę butów na kołek są zdecydowanie dalekie od prawdy. "To kompletny nonsens" - stwierdził on w swoim wpisie na X (Twitterze).

"Rekonwalescencja Alaby nadal przebiega zgodnie z planem; zawodnik, lekarze, trenerzy fitness są zadowoleni z procesu. Alaba kontynuuje swój plan i czuje się lepiej" - dodał. To bez dwóch zdań stwierdzenia, które powinny uspokoić nieco fanów "Los Blancos".

David Alaba może ominąć jeszcze kilka hitowych meczów Realu Madryt

Niemniej wygląda na razie na to, że gracz będzie dostępny dla Carlo Ancelottiego nie wcześniej, niż na początku przyszłego roku. To zaś oznacza, że ominie go jeszcze m.in. najbliższe "El Clasico" oraz hity w Lidze Mistrzów przeciwko m.in. Borussii Dortmund, Milanowi czy Liverpoolowi. Pytanie też, jak będzie prezentować się na boisku po tak długiej przerwie...?