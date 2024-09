FC Barcelona w niedzielę stanęła przed szansą rehabilitacji za ostatnią porażkę z AS Monaco w Lidze Mistrzów i doskonale wykorzystała okazję do zmycia plamy za wpadkę w europejskich rozgrywkach. "Blaugrana" na wyjeździe rozbiła 5:1 Villarreal , w czym duża zasługa Roberta Lewandowskiego , który ustrzelił dublet. Polak mógłby zanotować na swoim koncie hat-tricka, ale w 66. minucie nie wykorzystał rzutu karnego , trafiając w słupek.

Mimo okazałego zwycięstwa kibice zespołu z Katalonii mają po tym meczu i tak powody do niepokoju - jeszcze przed przerwą, w doliczonym czasie pierwszej połowy, groźnie wyglądającego urazu doznał Marc-Andre ter Stegen, który niefortunnie upadł po wyskoku do dośrodkowania. Niemieckiego bramkarza zniesiono z boiska na noszach , a między słupkami zastąpił go Inaki Pena.