Dostał pytanie o "Lewego". I wypalił bez namysłu. Oto nowa nadzieja Barcelony

Początkowo wydawało się, że konieczna będzie operacja. Ostatecznie zdecydowano się jednak na leczenie zachowawcze. Dzięki temu 18-latek może wrócić do gry jeszcze w tym roku.

"Vitor Roque przeszedł gruntowne badania po skręceniu prawej kostki, którego doznał w meczu z Internacionalem. Badania obrazowe i ocena przeprowadzona przez dział medyczny klubu potwierdziły uszkodzenie więzadeł stawu skokowego. Uraz nie wymaga jednak interwencji chirurgicznej " - to fragment komunikatu Atheltico Paranaense, obecnego pracodawcy piłkarza.

Po tym oświadczeniu szefowie Barcelony odetchnęli z ulgą. Wcześniej zapłacili za genialnego nastolatka 40 mln euro. Ustalono, że zawodnik pojawi się w stolicy Katalonii przed startem kolejnego sezonu. Niewykluczone jednak, że do przeprowadzki dojdzie już w styczniu.

- Zawsze miałem przekonanie, że to będzie Barcelona. Zawsze miałem wolę, żeby trafić właśnie do tego klubu. To było zawsze moje marzenie, nie wchodziła w grę żadna inna drużyna - twierdzi Roque w ekskluzywnym wywiadzie udzielonym w rodzinnej Kurytybie dziennikarzom "Mundo Deportivo".