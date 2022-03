Dołączył do legend Barcelony. Nowy rekord

Aubameyang dołączył do słynnych piłkarzy z przeszłości jak Sandor Kocsis, Hans Krankl, Johan Cruyff, Romario, Ronald Koeman, Ronaldo i Zlatan Ibrajimović.

W niedzielę Gabończyk pokonał bramkarza Osasuny Pampeluna.

Barcelona wygrała to spotkanie 4-0, a dwa gole dołożył Ferran Torres, natomiast jednego Riqui Puig. Ten ostatni został więc 22. piłkarzem "Dumy Katalonii", który trafił w bieżącym sezonie. To rekord w XXI wieku. Poprzednio należał on do Realu Madryt, dla którego strzelało 21 zawodników w rozgrywkach 2019/20.

