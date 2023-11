Dobre wieści dla Xaviego. Selekcjoner pójdzie na rękę gwieździe Barcelony

Choć Barcelona nie zagrała w sobotę na Estadio Anoeta na wspaniałym poziomie, to najważniejsze były dwie kwestie - wygrana 1:0 i powrót Pedriego , który od 25 sierpnia był niedostępny z powodu kontuzji mięśnia prostego w prawej nodze. W końcu pomocnik "Dumy Katalonii" wyzdrowiał, ale jest doprowadzany do pełnej formy fizycznej w spokojny sposób. Na murawę wszedł w 57. minucie, zmieniając Roberta Lewandowskiego.

Być może większy wymiar gry otrzyma we wtorkowym starciu z Szachtarem Donieck. Fani Hiszpana z pewnością ucieszą się z najnowszej decyzji Luisa de la Fuente. Jak czytamy w "Sporcie", selekcjoner "La Furia Roja" albo go nie powoła na listopadowe zgrupowanie, albo da mu dość małą liczbą minut w meczach z Gruzją i Cyprem, by ten powoli dochodził do siebie. Kadra ma już zapewniony awans na EURO 2024, a szkoleniowiec przy okazji może sprawdzić warianty gry z nieco innymi zawodnikami niż tymi najczęściej wystawianymi.

Luis de la Fuente chce zdrowego Pedriego. Nie będzie go eksploatował

Zdaniem wielu urazy mięśniowe Pedriego to pokłosie intensywności sezonu 2020/21, w którym zagrał aż 73 mecze. Po sezonie klubowym został zabrany na turniej olimpijski do Tokio, gdzie grał aż do finału (przegranego 1:2 po dogrywce przeciwko Brazylii). Młody organizm otrzymał wtedy wręcz niemożliwie wysoką dawkę obciążeń do wytrzymania. Do wtedy nie odnosił żadnych urazów, ale później zaczęły się problemy.