Przyszłość Barcelony w tym sezonie zdaje się obecnie rysować w odrobinę jaśniejszych barwach. Po całkiem udanym meczu w lidze z Levante, zakończonym pewnym zwycięstwem, "Duma Katalonii" może się cieszyć z powrotu dwóch zawodników: Jordiego Alby oraz Pedriego.



Dwa tygodnie temu obaj wymienieni gracze brali udział w meczu Barcelony z Bayernem Monachium w ramach Ligi Mistrzów. Po spotkaniu klub poinformował, że w przypadku obu zawodników wystąpiły nieco poważniejsze urazy dotyczące mięśni uda (u Alby w prawej nodze, u Pedriego w lewej). Ich kontuzje zbiegły się z dosyć trudnym dla "Blaugrany" okresem, w którym na włosku wisiała posada menedżera Ronalda Koemana.



Jordi Alba i Pedri wracają do treningów. Wrócą na boisko na Ligę Mistrzów?

Teraz jednak, jak informują hiszpańskie media, m.in. "Marca", piłkarze powrócili do normalnych treningów z resztą drużyny. Dziś i jutro Koeman będzie uważnie przyglądać się ich formie by być pewnym, że jego podopieczni będą w stanie wyjść na murawę w najbliższym spotkaniu Barcelony.



FCB w tę środę zmierzy się bowiem w kolejnym meczu Ligi Mistrzów z lizbońską Benficą, trzecim zespołem portugalskiej ekstraklasy w zeszłym sezonie. Będzie to dobra okazja, by zatrzeć złe wrażenie po porażce 0-3 z Bayernem.

"Duma Katalonii" będzie przy tej sposobności chciała również udowodnić, że wychodzi powoli z piłkarskiego dołka i dość przekonująca wygrana w Primera Division z Levante (3-0) nie była przypadkiem, lecz zwiastunem nieco lepszych czasów. Kolejny triumf - zwłaszcza w tak prestiżowych rozgrywkach, jakimi jest Liga Mistrzów - z pewnością wpłynąłby także pozytywnie na morale w drużynie.



FC Barcelona zmaga się z plagą kontuzji

Barcelonie mimo wszystko wciąż brakuje kilku zawodników. Z powodu kontuzji z gry w dalszym ciągu są wykluczeni Sergio Aguero, Martin Braithwaite, Ousmane Dembele oraz Alejandro Balde, nastoletni lewy obrońca, który był ostatnio postrzegany jako możliwa "łata" w składzie w przypadku niedyspozycji Alby.

Zdjęcie Jordi Alba wypadł ze składu Barcelony po meczu Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium / DeFodi Images / Contributor / Getty Images

