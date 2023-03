Co więcej, klub musi również stawić czoła niemałym problemom ekonomicznym, a ewentualne transfery mogą stanowić niezbędne źródło przychodów na poczet ich opanowania, a także wypełnienia wymagań Finansowego Fair Play .

W ostatnim czasie media zaczęły spekulować o tym, że z Camp Nou niebawem może się pożegnać Andreas Christensen, który przybył do klubu latem ubiegłego roku z londyńskiej Chelsea. Duńczyk w barwach "Dumny Katalonii" wystąpił do tej pory 25 razy we wszystkich rozgrywkach, aż 21 zbierając świetne recenzje.