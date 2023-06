To już oficjalna wiadomość: Jude Bellingham został piłkarzem Realu Madryt. Borussia Dortmund otrzyma za najlepszego piłkarza Bundesligi 103 mln euro plus bonusy, które mogą sięgnąć nawet 30 proc. kwoty bazowej. Kontrakt zawodnika obowiązuje do czerwca 2026 roku.