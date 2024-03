Decyzja o nowym trenerze dla Lewandowskiego już blisko. Media: "Zostały godziny"

Xavi trenerem "Dumy Katalonii" został w listopadzie 2021 roku. Tym samym wrócił do domu, gdyż to przecież wychowanek tego klubu, z którym jako piłkarz wywalczył wiele trofeów. W latach 1998-2015 było ich aż 25, w tym czterokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów , długo będąc kapitanem zespołu.

La Liga. Co będzie dalej z Xavim?

W bieżących rozgrywkach nie szło jednak już tak kolorowo. Wiadomo, że "Duma Katalonii" nie obroni Superpucharu Hiszpanii, a w lidze także ma pod górkę, bowiem traci osiem punktów do liderującego Realu Madryt , odpadła także z Pucharu Króla .

Słabsze wyniki spowodowały, że Xavi po przegranym spotkaniu z Villarrealem 3-5 ogłosił, że po zakończeniu sezonu odchodzi ze stanowiska. Trener liczył, że to zdejmie presję z zawodników i w ostatnim czasie rezultaty się poprawiły.

Żeby jednak tak się stało, obecny szkoleniowiec musiałby coś zdobyć w tym sezonie, a przynajmniej awansować do finału Ligi Mistrzów. Zdaniem prezesa byłby to impuls dla Xaviego do ponownego rozważenia swojego - niezachwianego na razie - stanowiska dotyczącego opuszczenia klubu po zakończeniu sezonu. Zarówno trener, jak i jego szef uważają, że wciąż istnieje możliwość zdobycia zarówno mistrzostwa, jak i Pucharu Europy.