Dawny rywal Lewandowskiego chce wrócić do Barcelony. W jego klubie są wściekli

Transfer Pierre-Emericka Aubameyanga do Chelsea na razie wygląda na coś, co na Wyspach określa się mianem "flopu" - czyli klapy. Gabończyk nie zagrał przesadnie wielu spotkań w tym sezonie w barwach "The Blues" i nie jest jasne, kiedy znów będzie w stanie rywalizować w Premier League - w teorii więc ekipa z Londynu mogłaby chcieć puścić go z powrotem do FC Barcelona, co jest wielkim marzeniem napastnika. Tu sprawy jednak się komplikują...