Dani Alves przestrzega: Barcelona nie dba o ludzi, którzy tworzyli historię

Dani Alves grał w Barcelonie od 2008 do 2016 roku. W tym czasie zdobywał z klubem m.in. trzykrotnie Ligę Mistrzów i sześciokrotnie mistrzostwo Hiszpanii.

W listopadzie 2021 roku wrócił do klubu. W minionym sezonie rozegrał w sumie 17 meczów w barwach "Dumy Katalonii".

Brazylijczyk podpisał kontrakt do końca sezonu 2021/22. Spodziewał się więc, że odejdzie i nie ma o to pretensji. Irytuje go natomiast styl, w jakim został potraktowany.

- Barcelona nie dba o ludzi, którzy tworzyli historię klubu - przyznał Alves w rozmowie z "The Guardian".

- Znalazłem klub pełen młodych ludzi z niesamowitymi pomysłami na boisku, ale musi usprawnić pracę poza boiskiem. Sposób myślenia jest całkowicie odwrotny do tego, który zbudowaliśmy kilka lat temu. Wszystko, co dzieje się na boisku, jest odzwierciedleniem tego, co dzieje się na zewnątrz - dodał Brazylijczyk.

Gdzie zagra Dani Alves?

Nie wiadomo, gdzie teraz zagra Alves. Ma już 39 lat, ale nie zamierza kończyć kariery. Prawdopodobnie wróci do ojczyzny.

Piłkarz chce szybko znaleźć klub i wrócić do gry. Ma ambicję, aby jeszcze pojechać na tegoroczny mundial do Kataru.

- Wiem, że wszyscy mówią o moim wieku, że jestem stary, że 20 lat temu wszyscy mnie chcieli, a dziś nie. Ale zupełnie się nie zgadzam, ponieważ mam dzisiaj doświadczenie, którego nie miałem 20 lat temu. Kiedy jest ważny mecz, 20-latkowie denerwują się, a ja nie - przyznał Alves.