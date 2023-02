Czy Leo Messi wróci do Barcelony? Ojciec piłkarza odpowiada!

Jorge Messi jest dla Lionela zarówno ojcem, jak i agentem. Przez całą karierę Argentyńczyka to właśnie on reprezentuje interesy syna. Jest on więc najlepiej poinformowaną osobą, jeśli chodzi o obecną sytuację świeżo upieczonego mistrza świata.

Odejście Lionela Messiego z Barcelony do PSG miało miejsce latem 2021 roku. Argentyńczyk odszedł za darmo do francuskiego klubu w celu poszukiwania kolejnych wyzwań w swojej spektakularnej karierze. Transfer ten był również skutkiem fatalnej sytuacji finansowej klubu ze stolicy Katalonii.

Hiszpańskie media regularnie wracają do tematu możliwego powrotu Messiego do Barcelony. Ten transfer w tym momencie nie wydaje się jednak zbyt prawdopodobny. Argentyńczyk miał pożegnać się z prezydentem klubu w nienajlepszej atmosferze - według otoczenia piłkarza Joan Laporta nie zrobił wszystkiego, żeby zatrzymać go na Camp Nou.

Ojciec i agent Leo Messiego zabrał głos w sprawie

Jorge Messi zapytany przez dziennikarzy "Sportu" o możliwość powrotu syna do byłego klubu, odpowiedział, że w tym momencie nic nie wskazuje na to, aby ten transfer mógł dojść do skutku.

Nie sądzę, że Leo wróci do Barcelony. Warunki nie zostały spełnione. Nie rozmawialiśmy z Laportą i nie ma żadnej oferty. ~ Jorge Messi - agent i ojciec Leo Messiego

