Cztery gole w meczu na szczycie La Liga. Mistrz świata bohaterem gospodarzy

Lepiej mecz na Civitas Metropolitano rozpoczęli goście, którzy objęli prowadzenie w czwartej minucie. Zrobili to po bardzo ładnej akcji, w końcówce której Yan Couto dograł do Artema Dowbyka, a ten z bliska wpakował piłkę do siatki. To było 17. trafienie Ukraińca w La Liga w tym sezonie, co spowodowało, że został samodzielnie liderem klasyfikacji strzelców. O jedną bramkę wyprzedza Antego Budimira i Jude'a Bellinghama.