Cztery bramki w pierwszym meczu sezonu! Real nie zawiódł

Przed rozpoczęciem nowego sezonu Primera Division trener Realu Madryt Carlo Ancelotti stwierdził, że ekipa "Królewskich" jest kompletna i może rywalizować z każdym. Nawet pomimo braku transferów.



Pierwszym rywalem stołecznej ekipy było Deportivo Alaves.



Starcie pomiędzy ekipami rozpoczęło się bardzo spokojnie. Przed przerwą na boisku nie działo się zbyt wiele, a na wyróżnienie zasługują jedynie dwie sytuacje. W 31. minucie Karim Benzema oddał techniczny strzał, po którym piłka poszybowała ponad poprzeczką. Kilka chwil później próbował Luis Rioja, z podobnym rezultatem.





Deportivo Alaves - Real Madryt. Karim Benzema show! Dwie bramki francuskiego napastnika

Obraz gry zdecydowanie poprawił się po przerwie. Piłkarze obu ekip ruszyli do ataku i już w 48. minucie do siatki trafił Karim Benzema. Eden Hazard w efektowny - choć nieco szczęśliwy - sposób zagrał do atakującego Realu, a ten dopełnił formalności.



"Królewscy" poszli za ciosem i po niespełna dziesięciu minutach Luka Modrić poradził sobie z defensorami i dograł w pole karne. Tam najlepiej zachował się Nacho i wpakował piłkę do siatki.



Real nie zwalniał tempa i już po chwili Beznema ponownie trafił do siatki. Tym razem napastnik ekipy gości mógł mówić o sporym szczęściu. Pierwsze jego uderzenie zostało zablokowane i udało mu się trafić dopiero po dobitce.



Gospodarze odpowiedzieli natomiast po rzucie karnym. W 64. minucie Thibaut Courtois powalił we własnym polu karnym Johna Guidettiego i został upomniany żółtą kartką. "Jedenastkę" na gola zamienił natomiast Joselu.



W doliczonym czasie gry kolejnego gola dla Realu zdobył Vinicius. 21-latek wpakował futbolówkę do siatki głową po dośrodkowaniu Davida Alaby.



PA



1. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-08-14 22:00 | Stadion: Estadio de Mendizorroza | Widzów: 3968 | Arbiter: César Soto Grado Deportivo Alavés Real Madryt 1 4 DO PRZERWY 0-0 Joselu 65' K. Benzema 48',62' Nacho 56' Vinícius Júnior 90'

1 4 Deportivo Alavés Real Madryt Courtois Vázquez Militão Nacho Alaba Valverde Modrić Casemiro Bale Benzema 2 Hazard Pacheco Aguirregabiria Laguardia Lejeune Duarte Pina Rioja Méndez Pons García Joselu SKŁADY Deportivo Alavés Real Madryt Fernando Pacheco Flores 64′ 64′ Thibaut Courtois Martín Aguirregabiria Padilla Lucas Vázquez Iglesias Víctor Laguardia Cisneros Eder Gabriel Militao Florian Lejeune 56′ 56′ . Nacho Rubén Duarte Sánchez David Alaba 82′ 82′ Tomás Pina Isla 88′ 88′ Federico Valverde 68′ 68′ Luis Jesús Rioja González 88′ 88′ Luka Modrić 68′ 68′ Edgar Antonio Méndez Ortega Casemiro 59′ 59′ Pere Pons Riera 53′ 53′ 68′ 68′ Gareth Bale 35′ 35′ 59′ 59′ Manuel García Alonso 48′, 62′ 48′, 62′ 89′ 89′ Karim Benzema 65′ (k.) 65′ (k.) José Luis Sanmartín Mato 66′ 66′ Eden Hazard REZERWOWI Antonio Sivera Salvá Toni Fuidias Ribera Abdelkabir Abqar Andrii Lunin Saúl García Cabrero Miguel Gutiérrez Ortega Javier López Carballo Álvaro Odriozola Arzallus Alberto Rodríguez Baró Antonio Blanco Conde 59′ 59′ Mamadou Loum N'Diaye 88′ 88′ Alarcon Suarez Isco 68′ 68′ Iván Martín Núñez 88′ 88′ Marco Asensio Willemsen 82′ 82′ Antonio Moya Vega 89′ 89′ Luka Jović 68′ 68′ Facundo Pellistri Rebollo 68′ 68′ Rodrygo Silva de Goes 59′ 59′ John Guidetti 66′ 66′ 90′ 90′ Vinicius Junior Taichi Hara Lucas Pérez Martínez

STATYSTYKI Deportivo Alavés Real Madryt 1 4 Posiadanie piłki 40,7% 59,3% Strzały 8 19 Strzały na bramkę 5 11 Faule 14 10 Spalone 1 2