Wszystko to dlatego, że zapowiada się naprawdę emocjonujące letnie okienko transferowe w wykonaniu "Los Blancos" - kibice przede wszystkim oczekują prędkiego przypieczętowania przenosin Kyliana Mbappe , ale... to oczywiście nie wszystko.

Davies w Realu... za pół ceny? Bayern w trudnej sytuacji

Stanowisko "Die Roten" jest jasne - jeśli Davies prędko nie przedłuży swojego wygasającego w roku 2025 kontraktu, to zostanie sprzedany z całą pewnością tego lata, bo na Allianz Arena nikt nie chce ryzykować późniejszego oddania go za darmo. Tymczasem Kanadyjczyk... nie spieszy się z odpowiedzią na propozycje "Gwiazdy Południa", które mają opiewać m.in. w podwyżkę zarobków (do poziomu 13 mln euro brutto za sezon). Można to poczytać jako zupełny brak zainteresowania ze strony defensora.

"Los Merengues" w to graj - nie mają oni noża na gardle jeśli mowa o obstawie lewej obrony, a do tego chcieliby zniwelować tu koszt do... 30-35 mln euro. To mniej więcej połowa kwoty, na jaką Alphonso Davies jest obecnie wyceniany przez portal Transfermarkt. Stosunki na linii Real - Bayern są co prawda bardzo dobre, aczkolwiek... "Die Roten" nie byliby zapewne zadowoleni, gdyby mistrzom Hiszpanii udało się "skorzystać z promocji".